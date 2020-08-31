Военный эксперт рассказал о роли БМПТ в сирийском конфликте

Антитеррористические операции России в Сирии не только установили мир в арабской стране, но и стали ценным вкладом в развитие отечественной техники, в частности, БМПТ. Об этом рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Корпорация по производству военной техники «Уралвагонзавод» разрабатывает новую версию боевой машины поддержки танков (БМПТ) на основе тяжелой гусеничной платформы «Армата». Она может получить название «Илья Муромец», сообщил генеральный директор «УВЗ» Александр Потапов в интервью ТАСС. Если предыдущему варианту БМПТ на базе танка Т-72 было присвоено имя «Терминатор», то теперь название предлагается русифицировать.

«Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще», — сказал Потапов.

БМПТ «Терминатор» прошла довольно сложный путь до своего попадания в войска в качестве штатного вооружения, напомнил Простаков в беседе с ФАН. Концепция поддержки танков подобными машинами ставили под сомнением. Однако опыт боевых действий в САР показал, что у такой техники будущее есть. Однако связно оно скорее будет со взаимодействием с пехотными подразделениями:

«Это было продемонстрировано в реальных условиях военного конфликта в Сирии. В них «Терминатор» показал себя вполне эффективным боевым средством, чем и подтолкнул к созданию нового образца такой техники. Здесь в очередной раз можно убедиться, что антитеррористические операции России послужили не только делу установления мира в Сирии, но и стали ценным вкладом в развитие отечественной военной техники», — объяснил военный эксперт.

Простаков уверен, что «Илью Муромца» создадутся с учетом реального боевого опыта, но и с концепцией использования, более подходящей для такого оружия. Он обратил внимание, что при оснащении БМПТ определенными приборами и видами оружия она способна выполнять и первоначально задуманные виды действий по поддержке танков.

«Российский ОПК продолжает разработку и производство техники, расширяющей возможности вооруженных сил и увеличивающей их боеспособность», — заключил Простаков.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Политикой Сегодня» подчеркнул, что смена названия БМПТ на «Илья Муромец» не повлияет на ее боевые задачи. Дальнейшая судьба нового танка будет определяться необходимостью Министерства обороны РФ массово его закупать и использовать в военных действиях.