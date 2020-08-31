Пригожин направит на благотворительность деньги от ФБК и Любови Соболь

Долг юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь перед петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным уйдет на благотворительность.

Юрист ФБК Любовь Соболь накануне опубликовала пост в Twitter о том, что судебные приставы арестовали с ее счета сумму более 34 млн рублей. Однако списано было только 9 тыс. рублей. Редакция издания "Подъем" обратилась за комментарием к Евгению Пригожину. Он отметил, что получил часть средств от главы ФБК Алексея Навального. Эти деньги будут направлены на лечение блогера.

"Мы не видели пока 9 тысяч рублей, но нам поступили средства в размере 107 117 рублей 70 копеек от Навального. Эти деньги завтра утром будут переведены на счет клиники "Шарите" (Charité), чтобы он мог потратить их на свое лечение", – отметил Пригожин.

Полученные от сторонницы Навального деньги предприниматель собирается потратить на благотворительность. Стоит отметить, что всего ФБК задолжал порядка 88 млн рублей, после судебного разбирательства с компанией "Московский школьник".

"Деньги, которые должны поступить от ФБК или Любови Соболь, будут потрачены на благотворительные цели. На какие конкретно, мы с удовольствием сообщим вам позже", — заключил бизнесмен.

Признанный иностранным агентом в РФ фонд Навального и Соболь выпустил "расследование" о работе комбината "Московский школьник", обвинив компанию в поставке якобы некачественных продуктов в образовательные учреждения. Главным героем материала стала Наталья Шилова, свидетельствующая об "ужасах" в "Московском школьнике". Однако позже она отказалась от своих слов. Шилова призналась, что читала "доказательства" по бумажке за вознаграждение, которое так и не получила.

"Московский школьник" потребовал взыскать с фонда Навального многомиллионную компенсацию за клевету. Суд частично удовлетворил требования компании. В итоге глава ФБК объявил о закрытии фонда из-за огромных долгов. Тогда Пригожин выкупил долг у "Московского школьника", заявив, что Соболь и Навальный теперь должны выплатить эти деньги лично ему.