Снижение ВВП Италии из-за пандемии достигло 25-летнего антирекорда

ВВП Италии во втором квартале 2020 года уменьшился на 17,7% относительно показателей этого же периода прошлого года. С 1995 года это рекордное снижение данного показателя.

Специалисты Национального статистического института поясняют, что такие данные являются следствием пандемии коронавируса, а также принятых ограничительных мер на её фоне. В апреле правительство Италии внесло правки в документацию о бюджете, утвердив вероятность падения ВВП на уровне 8% в текущем году. Премьер министр Джузеппе Конте тоже говорил о том, что при продолжении распространения вируса, ВВП может уменьшиться на 10% и больше.

Сильно уменьшились и показатели внутреннего спроса. По сравнению с первым кварталом 2020 года, во втором на 8,7% снизились затраты на конечное потребление. Объём экспорта товаров за этот период снизился на 26,4%, экспорта – на 20,5%.