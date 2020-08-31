Ученые объяснили, почему любители капусты реже страдают гипертонией

Капуста оказалась незаменимой для здоровья кровеносной системы человека. Она способствует поддержанию эластичности и гибкости сосудов, что заметно снижает риск развития гипертонии и других опасных заболеваний.

Эксперты отмечают, что причиной негативных изменений в кровеносной системе может являться обызвествление или активное отложение кальциевых соединений на стенках сосудов. Чтобы предотвратить накопление кальция, необходимо следить за рационом.

Особое внимание эксперты советуют обратить на семейство крестоцветных, передает LIVE24. В него входят брокколи, белокочанная и китайская капуста, кресс-салат. Выяснилось, что любители капусты реже страдают от инсультов и инфарктов. Для профилактики необходимо употреблять около 45 грамм крестоцветных овощей в день.

Белокочанная капуста и брокколи оказывают положительное влияние на иммунитет, считает диетолог Антонина Стародубова. Также его укрепляют такие овощи, как тыква, баклажаны, морковь, лук, чеснок, некоторые ягоды, а также яблоки, сливы и цитрусовые, передает телеканал "360".