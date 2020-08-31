Леонков рассказал о провале американской операции J-SEAD

Самолет-шпион США допустил критическую ошибку, пытаясь прощупать российскую систему ПВО. Так военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал видеозапись недавнего перехвата истребителями Су-27 американского бомбардировщика над Черным морем.

Ранее Командование ВВС США в Европе и Африке после инцидента, произошедшего 28 августа, заявило, что два российских Су-27 действовали «небезопасно и непрофессионально» при перехвате В-52Н. По словам Пентагона, действия российских пилотов «вызвали турбулентность» для американского бомбардировщика.

Позже в сеть попало видео, на котором российские истребители летят сбоку от B-52. В какой-то момент пилот одного из Су-27 «махнул» крылом американским военным, продемонстрировав боекомплект. После этого он пролетел над бомбардировщиком и скрылся из вида. Затем над B-52 пролетел второй российский истребитель.

Комментируя видеоролик в своем авторском Telegram-канале «Мадуро - не дура» Леонков не удержался от шутки: «Су-27 говорит В-52Н: "Ну и куда это мы крадёмся?"»

Военный эксперт также объяснил, какую цель на самом деле преследовал американский самолет-шпион. По его словам, В-52Н отрабатывал «нанесение удара» по территории России.

«Главной целью этого удара является эшелонированная система ПВО, так как без ее прорыва и уничтожения вся американская стратегия "Глобального мгновенного удара" практически бесполезна», —- пояснил Леонков.

Леонков объяснил, что В-52Н отработал лишь часть операции J-SEAD (joint suppression of enemy air defenses — совместное подавление ПВО), отыграв роль платформы, с которой будут запущены умные ракеты-приманки ADM-160 (MALD/-J/-N). Такие ракеты будут имитировать самолеты тактической авиации и крылатые ракеты AGM-158.

«Один В-52Н может нести до 140 ракет-приманок ADM-160, способных создать имитацию массового налёта средств воздушного нападения, на которые, по мнению американских стратегов, российские ПВО израсходуют свой боезапас», — рассказал он.

Однако здесь американцы, как говорится, метят в «молоко». Им сих пор неизвестно, как на такие приманки будет реагировать российская система ПВО, заметил Леонков.

«Не буду их информировать, но скажу лишь одно —РЛС наших ЗРК и ЗРС умеют отличать ложную цель от настоящей. Перехват В-52Н нашим Су-27 на самом деле означает провал операции J-SEAD, так как наши самолеты способны перехватывать такие цели на более дальних рубежах и атаковать их ракетами класса "воздух - воздух", от которых такой "кашалот" вряд ли увернется», — заключил Леонуов.

Ранее заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев заявил, что действия российских Су-27 при перехвате бомбардировщика ВВС США В-52H над Черным морем не угрожали жизни американского пилота. По его словам, командование ВВС США преувеличивает эффект от маневра наших истребителей.