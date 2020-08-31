Ефремов на допросе подтвердил хулиганское прошлое

Актер Михаил Ефремов заявил, что в 2013 году привлекался к уголовной ответственности по статье "Хулиганство".

Дело было прекращено в связи с амнистией, говорится в старом протоколе допроса артиста, который зачитала прокурор в Пресненском суде. Подробности она уточнять не стала.

В начале июня Ефремов, будучи пьяным, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. В крови актеры позже были обнаружены еще и следы наркотических веществ. Сегодня судья удовлетворила ходатайство о том, чтобы огласить признательные показания Ефремова, данные им во время следствия, учитывая многочисленные противоречия в его словах.