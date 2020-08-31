Депутат Кривоносов рассказал о законе, который снизит цены на внутренний туризм

Госдума работает над новым законом о туризме, который поможет снизить цены на российских курортах. Об этом заявил зампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Проблема существует, но мы будем предлагать законодательно косвенное регулирование цен. Это договорные отношении по ценообразованию. Нам необходимо на это обратить внимание. Мы разрабатываем новый закон о туризме», — сказал парламентарий.

По его мнению, российские курорты получили шанс прийти к нормальному соотношению цена-качество. Из-за пандемии коронавируса в стране сложилась уникальная ситуация, заметил Кривоносов. Сейчас поток отдыхающих на отечественных курортах сопоставим с тем, который был во времена СССР.

Усилия надо по-максимуму сосредоточить на развитии внутреннего туризма, считает депутат. Развитыми туристическими центрами в России являются Москва и Петербург. Сочи популярен среди туристов, но круглогодичного потока в городе нет. Многие приезжали на этот курорт ради игорных зон, заметил Кривоносов.

«В Сочи сейчас большой упадок игорных зон, потому что запрещены массовые мероприятия. До пандемии большое количество туристов приезжало ради этого в Сочи. Игровая зона дополнительно привлекает туристов», — рассказал парламентарий.

Ранее в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что несмотря на официальную политику Киева по отношению к России и Крыму, простые украинцы с любовью относятся к полуострову и с удовольствием там отдыхают.