Берлинские демонстранты скандировали фамилию Путина из уважения к главе РФ

Демонстранты в Берлине выступили против введенных карантинных ограничений из-за COVID-19, скандируя "Путин!" из уважения к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщил депутат городской Палаты представителей Гуннар Линдеманн.

Он рассказал, что в Германии жители положительно относятся к Путину. С его слов, местные жители решили прийти к посольству РФ для того, чтобы так привлечь внимание к условиям в ФРГ. Линдеманн полагает, что так немцы выразили надежду на то, что Российская Федерация сможет оказать влияние на канцлера страны Ангелу Меркель.

"На мой взгляд, опасности для посольства России не возникло ни разу", — подчеркнул он.

Все выступления граждан носили в основном "мирный характер". Единственным исключением стал случай, когда у здания парламента несколько "странных участников" попытались осуществить штурм бундестага. Об этом информирует РИА Новости.