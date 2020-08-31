Солонников рассказал, как Путин намекнул Абэ на будущее Курил

Глава Российской Федерации Владимир Путин и уходящий в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили курс на заключение мирного договора между государствами, заявил эксперт Дмитрий Солонников.

По его словам, это стремление, которое было озвучено двумя сторонами, ни к чему не приведет, передает "ПолитРоссия".

"Сказать, что мы в ближайшем будущем сдвинемся по заключению мирного договора, нельзя. Ни в Японии не изменился подход к Курильским островам, ни в России", — подчеркнул глава Института современного государственного развития.

Также он добавил, что позиция российского лидера относительно мирного договора Москвы и Токио явно намекает на то, что граждане Японии не получат ни сантиметра территории России.

Солонников считает, что смысл прошедших переговоров Путина и Абэ заключается в желании премьера Японии сохранить преемственность внешнеполитического курса кабмином страны.

"Царьград" сообщал, что в Кремле рассказали о последних телефонных переговорах Путина и Абэ.