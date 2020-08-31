Лавров обсудил с представителями сирийской оппозиции актуальные вопросы САР

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров принял в Москве группу сирийских оппозиционеров. Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы урегулирования кризиса в Сирии, возникающие в процессе реализации межсирийских договоренностей на основе положений резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы и в дальнейшем содействовать продвижению межсирийского диалога для скорейшего восстановления суверенитета ближневосточного государства. Также министр иностранных дел России пообещал содействовать формированию условий для развития и мирного сосуществования этно-религиозных составляющих сирийского общества.