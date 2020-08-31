Осауленко подвел итоги программы кешбэка за туры по России

В последние сутки программы кешбэка за поездки россияне приобрели свыше 300 тысяч туров. Об этом во время пресс-конференции на тему «Итоги туристического сезона. Где еще можно догнать лето?», проведенной Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 31 августа, сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

В минувшую пятницу в ходе рабочего совещания были подведены предварительные итоги программы поддержки внутреннего туризма. Как отметил гость онлайн-эфира, участники сошлись во мнении, что кешбэк за поездки необходимо вводить на постоянной основе.

«Первый блин не получился комом. Подтверждение тому — два последних дня. Было забронировано и выкуплено тура за одни сутки свыше 200 тысяч туров, а за последний день — более 300 тысяч. Но мы долго раскачиваемся. Те сжатые стоки, в которые была реализована программа, не позволили осуществить ее полностью. Это было сразу понятно для всех участников», — рассказал Осауленко.

Кроме того, возможность вернуть часть потраченных средств на путевки или проживание в гостинице обнажило еще одну проблему — отсутствие медиаграмотности. Чтобы получить право на выплату кешбэка, необходимо было совершить целый ряд действий: зайти на сайт, выбрать предложение туроператора (участника программы), оплатить турпакет картой «Мир», заранее зарегистрировав ее на сайте программы лояльности.

«Выяснилось, что на бытовом уровне цифровизация не распространена. Это касается как небольших участников, так и потребительского сегмента. Многие начинали входить в эту тему даже не с нуля, а с минус единицы. Большинство не понимало даже некоторые термины. Но это очень сильно стимулировало рынок», — не сомневается Осауленко.

Также Александр Осауленко в ходе пресс-конференции назвал основные проблемы, выявленные за прошедший туристический сезон. Так, соотношение цены и качества на двух популярных направлениях отдыха в России — Крыму и Краснодарском крае — стало «ахиллесовой пятой на внутреннем рынке». Однако, как заметил директор «Турпомощи», ситуация начала меняться в лучшую сторону.

«Начали появляться все больше объектов размещения и питания, которые, по нашему общему мнению, соответствуют соотношению цена-качество, хотя и не доминируют. Люди, которые раньше ездили за рубеж, обратили внимание на Россию. Когда открывалась, например, Турция, внешний конкурент, тут же начали появляться новые цены на сайтах отелей и туроператоров. Должна быть и Турция, и Россия, и тогда соотношение будет нормальным», — объяснил Осауленко.

Нерешенным остался вопрос контроля за соблюдением стандартов. Отмечается, что в туристическом направлении Россия сильно отстает от Европы. Так, Коктебель подвергнется глобальной реконструкции за счет средств федерального бюджета. По словам Осауленко, соответствующая государственная программа направлена на то, чтобы создать зону отдыха мирового уровня.

«[Соблюдение стандартов] это болезненная точка. Я вынужден констатировать, что у нас периодически возникает противоречие: с одной стороны, как участники бизнес-процессов, мы считаем, что все-таки контроль не должен быть повсеместным, не должен довлеть, но с точки зрения потребителя, чем жестче контроль, тем лучше. Сложно найти золотую середину», — сетует гость онлайн-эфира.

Ранее в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что не исключают повторения акции продаж туров по России с возможностью кешбэка. Как отметили в пресс-службе ведомства, программа «уже показала свою эффективность в части симулирования спроса на низкий сезон».