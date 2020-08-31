Эксперт рассказал о нюансах попадания России в пятерку крупнейших экономик

Пятая строчка в топ-5 наиболее развитых экономик мира по ППС является статистическим достижением и не свидетельствует об экономическом росте РФ, заявил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Россия рассчитывает занять устойчивое положение среди народных хозяйств развитых стран. Для этого необходимо стремиться к тому, чтобы доля РФ в мировой экономике увеличивалась и была не менее 10% от мирового ВВП, рассказал специалист.

В таком случае против России станет сложнее вводить санкции. Стране будет проще стабилизировать свои экономические отношения с другими государствами, передает мнение Сафонова ФБА "Экономика сегодня".

Экспортно-ориентированные экономики сильно пострадали от пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса, поэтому для обеспечения устойчивого экономического роста России нужно активно развивать внутреннее потребление, добавил эксперт.