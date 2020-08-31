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18:18   31 Августа 2020
Политика

Белорусский МИД пообещал адекватный ответ на балтийские санкции

Белорусский МИД пообещал адекватный ответ на балтийские санкции

Санкционные меры со стороны Эстонии, Литвы и Латвии против Белоруссии являются "поспешными шагами" государств, заявили в белорусском МИД.

Белорусское внешнеполитическое ведомство пообещало предоставить странам Балтии адекватный ответ.

Ранее Литва, Латвия и Эстония поделились списком должностных лиц, которым отныне запрещается въезд на территорию балтийских республик сроком на пять лет. В него вошел также действующий президент страны Александр Лукашенко и глава МВД Белоруссии Юрий Караев. Причиной инициативы стало предположение, что этот список лиц сыграл значимую роль в фальсификации данных в ходе белорусских президентских выборов.

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Автор: Руслан Неглинный
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