Белорусский МИД пообещал адекватный ответ на балтийские санкции

Санкционные меры со стороны Эстонии, Литвы и Латвии против Белоруссии являются "поспешными шагами" государств, заявили в белорусском МИД.

Белорусское внешнеполитическое ведомство пообещало предоставить странам Балтии адекватный ответ.

Ранее Литва, Латвия и Эстония поделились списком должностных лиц, которым отныне запрещается въезд на территорию балтийских республик сроком на пять лет. В него вошел также действующий президент страны Александр Лукашенко и глава МВД Белоруссии Юрий Караев. Причиной инициативы стало предположение, что этот список лиц сыграл значимую роль в фальсификации данных в ходе белорусских президентских выборов.