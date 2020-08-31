Школа гостиничного персонала заработает в Крыму

Крымская инфраструктура уже в ближайшие годы выйдет на новый уровень, развитие полуострова заложено в Федеральной целевой программе.

Об этом в понедельник, 31 августа, на прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции на тему «Итоги туристического сезона. Где еще можно догнать лето» рассказала крымский сенатор, член Комиссии СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, в Крыму ничего не делалось на протяжении 20 с лишним лет, и за пять лет сложно сделать все сразу, но работы активно ведутся. В частности, выстроена основная инфраструктура, работающий аэропорт.

«Также Федеральной целевой программой предусмотрено развитие. Мы выделили точки роста, которые нужно будет развивать. В течении года весь процесс будет закончен, — рассказала сенатор. — На следующий год в Коктебеле мы увидим все новое».

Кроме того, добавила она, в Крыму планируется открыть собственную школу для профессионального обучения персонала гостиниц. Подобная школа серьезно повысит уровень сервиса на курортах полуострова, равных которому по уникальности природных условий нет нигде в мире.

«Мы планируем открыть свою школу по обучению персонала, мы не будем ждать, когда приедет «Хилтон» к нам. Мы будем воспитывать свое поколение людей, которые будут оказывать качественные услуги сервиса», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

При этом сенатор напомнила, что в Крым часто приезжают иностранные туристы, а также этим летом полуостров посетило и большое количество обеспеченных россиян, которые привыкли отдыхать за границей, но в этом году поехать на привычные курорты им помешала эпидемия коронавируса.

«Те люди, которые приехали к нам, они были удивлены Крымом. В Крым приехали достаточно богатые люди, потому что из-за вируса не могли поехать за границу. Они покупают тут магазины, обустраивают сферу отдыха, — рассказала гость дискуссии, — Для того, чтобы жить в хороших условиях, в Крым нужно вкладывать деньги».

Напомним, после распада Советского Союза полуостров Крым с 1991 по 2014 год находился в составе Украины. В 2014 году, после того, как в Киеве произошел государственный переворот, жители Крыма воспользовались своим законным правом на самоопределение, и в ходе всенародного референдума единодушно проголосовали за возвращение в состав России. Украинские власти, однако, не признали законности проведенного в Крыму референдума, обвинив Россию в «аннексии полуострова». Для того, чтобы «вернуть» себе Крым, Киев организовал водную, энергетическую и транспортную блокаду полуострова, еще больше убедив крымчан в правильности сделанного ими в 2014 году выбора.

Россия с момента воссоединения с Крымом решила вопрос энергоснабжения полуострова, построила 19-километровый Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью страны двумя ветками – автомобильной и железнодорожной, автомобильную трассу «Таврида», соединяющую Керчь с Севастополем, а также наладила снабжение Крыма пресной водой.

Как неоднократно заявляли российские власти в ответ на претензии Киева, крымский вопрос решен окончательно, раз и навсегда.