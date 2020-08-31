Конгресс США выделит $3,2 млрд на разработку гиперзвукового оружия

Появление у России гиперзвукового оружия вызвало опасение в Пентагоне, а его глава Марк Эспер признал серьезное отставание США в этой сфере. Конгресс США готов выделить $3,2 млрд на разработку гиперзвукового оружия в 2021 году.

Асимметричный ответ России на развитие американской системы ПРО в виде разработки гиперзвукового оружия вынудил США начать гонку за лидером. Еще в феврале текущего года РИА Новости сообщило, что президент США Дональд Трамп запросил 3,2 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия. Конгресс США удовлетворил этот запрос 31 августа, внеся соответствующий пункт в бюджет 2021 года.