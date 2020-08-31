Анжелика Ревва разразилась гневной речью об отдыхе в Турции

Супруга резидента Comedy Club и певца Александра Реввы, также известного под псевдонимом Артур Пирожков, жестко высказалась об уровне сервиса, который способны предоставить туристам отели в Турции.

Анжелика Ревва вместе с семьей находится на территории Турции, куда была вынуждена отправиться отдыхать за отсутствием других альтернатив — большинство курортов все еще закрыты из-за пандемии коронавируса.

По словам девушки, которая является дипломированным специалистом в сфере отельного менеджмента, второй опыт ее знакомства с Турцией может стать последним — Ревву ужаснул уровень сервиса, на который способны турецкие отели.

"Пока не наведу порядок — отдыхать мне очень сложно", — отметила супруга шоумена.

Анжелика также выразила желание самой заняться гостиничным бизнесом, уточнив, что ее отель, в отличие от турецких, будет предоставлять самый лучший сервис. Подписчики уже проявили интерес к будущему продукту супруги Пирожкова.

"В какой стране будет находиться ваш отель? Я начинаю собирать деньги!" — написала поклонница.

Другая поклонница предположила, что отель Реввы будет расположен в живописном месте на территории России.