По поручению Беглова в Петербурге детей защитят от опасной информации

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей.

План мероприятий по обеспечению безопасности и производству информационных продуктов для детей разработан на срок с 2021 по 2027 год. Рассчитывается, что принятые нововведения поспособствуют повышению медиаграмотности детей и подростков.

Также они помогут развить чувство ответственности за свое поведение в информационном пространстве и снизить риски противоправных действий. Планируется также обучить детей способам защиты в инфопространстве.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов ранее рассказал, как хранить персональные данные в телефоне, чтобы защитить себя от утечек информации. Следует удалять с мобильных устройств не только смс-оповещения, но и фотографии документов, передает телеканал "360".