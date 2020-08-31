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17:57   31 Августа 2020
Общество

По поручению Беглова в Петербурге детей защитят от опасной информации

По поручению Беглова в Петербурге детей защитят от опасной информации

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей.

План мероприятий по обеспечению безопасности и производству информационных продуктов для детей разработан на срок с 2021 по 2027 год. Рассчитывается, что принятые нововведения поспособствуют повышению медиаграмотности детей и подростков.

Также они помогут развить чувство ответственности за свое поведение в информационном пространстве и снизить риски противоправных действий. Планируется также обучить детей способам защиты в инфопространстве.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов ранее рассказал, как хранить персональные данные в телефоне, чтобы защитить себя от утечек информации. Следует удалять с мобильных устройств не только смс-оповещения, но и фотографии документов, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#безопасность #беглов #информационное пространство

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