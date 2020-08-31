Нидерландский суд приступил к новой стадии слушаний по делу крушения MH17

Процесс расследования дела по крушению MH17 в Нидерландах столкнулся с большим количеством доказательных и процессуальных проблем, заявил доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин.

В Нидерландах начинается новая стадия слушаний по делу трагедии MH17. В этот раз будет обсуждено дополнительное расследование, а также проблема материальной компенсации родным погибших, передает "Экономика сегодня".

"Все здесь очень запутано, все здесь сложно и неоднозначно. Если привлекать РФ, то с таким же основанием можно привлечь Украину, ДНР или кого угодно. Только в Нидерландах исходят из того, кто является платежеспособным, поэтому все дорожки идут к России, у которой есть средства для покрытия таких судебных требований", — подчеркнул Топорнин.

Один из четырех обвиняемых Олег Пулатов является единственным, кто участвует в процессе. Другие "фигуранты" суд игнорируют, а он поэтапно подходит к своему логическому завершению.

Расследование Совместной следственной группы (JIT) и последующий процесс в Нидерландах приняли антироссийский оборот. Такую точку зрения подтвердил и бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, подчеркнув, что Куала-Лумпур не желает принимать участие в этом расследовании, поскольку его основной целью является упрек в сторону России.

"Царьград" сообщал, что независимый эксперт Юрий Антипов прокомментировал начало дополнительного расследования по делу о крушении MH17 на Украине.