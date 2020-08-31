Россия может войти в топ-5 лучших экономик по итогам 2020 года

Задача войти в пятерку крупнейших экономик мира не была включена в национальные цели России до 2030 года, так как ее достижение ожидается уже в 2020-м, заявил помощник президента Максим Орешкин.

Эксперты МВФ в своем последнем прогнозе на этот год ставят российскую экономику на пятое место в мире. Во многом такой ситуации поспособствовал коронавирусный кризис, сильно отразившийся почти на всех странах. Чтобы удержаться в группе лидеров, в дальнейшем необходимо идти к устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей, отметил Орешкин на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория Смыслов".

Он обратил внимание, что спад в России оказался гораздо меньше, чем в Европе и США. На пике, даже с учетом снижения объемов добычи нефти, данный показатель составлял 8,5%. С тех пор экономика прошла первый этап восстановления, постепенно стабилизируется. Главное сейчас — вернуть занятость населения к тем уровням, которые были до начала пандемии, добавил Орешкин.