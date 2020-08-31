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17:26   31 Августа 2020
Происшествия

Пожарные локализовали возгорание в петергофской школе

Пожарные локализовали возгорание в петергофской школе

Сотрудники спасательного ведомства продолжают борьбу с огнем на Ботанической улице в Петергофе, где загорелась школа.

Тревожное сообщение о возгорании в учебном учреждении поступило на пульт МЧС сегодня, 31 августа, днем. Огонь охватил столовую школы в Петергофе. До прибытия спасателей на место инцидента из горящего здания эвакуировали более 60 человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте пожара в Петергофе работают сотрудники МЧС. Спасатели уже локализовали возгорание и приступили к ликвидации огня в отдельных участках здания.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пожар #ленобласть #эвакуация #школа

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