Пожарные локализовали возгорание в петергофской школе

Сотрудники спасательного ведомства продолжают борьбу с огнем на Ботанической улице в Петергофе, где загорелась школа.

Тревожное сообщение о возгорании в учебном учреждении поступило на пульт МЧС сегодня, 31 августа, днем. Огонь охватил столовую школы в Петергофе. До прибытия спасателей на место инцидента из горящего здания эвакуировали более 60 человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте пожара в Петергофе работают сотрудники МЧС. Спасатели уже локализовали возгорание и приступили к ликвидации огня в отдельных участках здания.