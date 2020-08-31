Депутат перечислил проблемы туриндустрии Краснодарского края

Первый зампред комитета ЗакСа Краснодарского края по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин перечислил региональные проблемы туриндустрии. По его словам, нельзя сказать, что туристы переполнили курорты края, поскольку оставались пустые территории.

«Отрасль неоднородна. Те проблемы, которые были в детском отдыхе, они обострились. Сократилось количество детских здравниц, большая часть так и не открылась. Меры государственной поддержки принимаются, но ситуация не самая простая», — сказал депутат.

Андрей Булдин, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», напомнил о сложных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, которые не способствуют повышению цен. Также в крае закрываются детские санатории.

«На прошлый год стационарные детские лагеря — 150, стало 107. Как их стали открывать, открылось 30 штук, а потом часть открывалась, закрывалась. В любом случае, в этом сезоне были сложности. Были введены СанПиНы, запрещающие отдыхать детям из других регионов, загрузка лагерей — только 50%. Эти 2 условия поставили под вопрос открытие многих лагерей», — разъяснил депутат.

Андрей Булдин заявил о необходимости экстраординарных мер поддержки, например, на уровне администрации Краснодарского края. Сильно пострадал от пожара государственный природный заповедник «Утриш».

«Сезон состоялся, все должны понимать, что край заинтересован в продолжении зимнего сезона. Я думаю, что он состоится при определенных мерах, которые будут предприниматься», — завершил депутат.

Политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков добавил, что россияне летом отдыхали в РФ, поскольку страна не открыла границы из-за пандемии коронавируса. Однако туристические компании, которые занимаются внутренним туризмом, наоборот выиграли от сложившийся ситуации.

«Потоки туристов оказались выше в 1,5–2 раза, чем в обычные годы. Когда начался высокий сезон, то оказалось, что закрыты все иностранные направления, огромный поток хлынул на наше море», — отметил Марков.

Малый и средний бизнес направит инвестиции в развитие бизнеса, продолжил политолог. Предприниматели вложат деньги в развитие собственных объектов. Однако государственные программы развития регионов все равно важны и нужны.

«У нас нет регионов, которые специализировались бы на молодежи, пенсионерах и нормальном семейном отдыхе. Нужно политика, регулирующая бизнес», — подытожил Марков.