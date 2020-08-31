Вассерман рассказал, что будет просить Тихановская в ООН и ПАСЕ

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) публицист, политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что организаторы и спонсоры протестов в Белоруссии ни перед чем не остановятся, пока не приведут страну к экономическому краху.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление штаба баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Она сообщила, что собирается выступать на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восьмого сентября и Совета Безопасности ООН четвертого сентября 2020 года.

«Очевидно, что она будет выступать с некими "просьбами". Однако я уверен, что речь не пойдет о военном вмешательстве во внутренние дела Республики Беларусь — уже хотя бы потому, что существуют Организация Договора о коллективной безопасности [ОДКБ] и Договор о Союзном государстве. На практике это означает, что в случае попытки иностранного вторжения агрессорам предстоит иметь дело не только с вооруженными силами Белоруссии, но еще и с российской армией», — сказал Вассерман.

По словам специалиста, что Россия в военно-технической отрасли стоит на первом месте, намного опережая другие государства. Поэтому те личности, которые стоят за фигурой Светланы Тихановской, вряд ли захотят испытывать на себе всю мощь российского оружия. Однако они также не будут требовать каких-либо экономических санкций против Белоруссии, уверен Вассерман:

«Будут уже только потому, что в условиях все еще разрастающегося всемирного кризиса борьба за рынки сбыта крайне обостряется. И это, в частности, значит, что остановить Минский автомобильный завод личности, создавшие "политика" Тихановскую, могут за любые деньги — ведь в таком случае спонсоры протеста быстро возместят любые затраты на него».

Тихановская, по сути, посвятила обе свои речи перед западными странами именно просьбам об экономических ограничениях в отношении Белоруссии, обратил внимание политолог. Но вместе с ней на Совбезе ООН будет также присутствовать представитель РФ, который разъяснит коллегам-дипломатам все моменты, которые решила «приукрасить» Тихановская. Также не лишним будет указать на тех, кто финансирует выпады и заявления, которые «льются из ее рта».

Вассерман также увидел явное противоречие в масштабах международных организаций и фигуре Тихановской. По мнению интеллектуала, экс-кандидат в президенты Белоруссии «не дотягивает» до спикеров ПАСЕ и Совбеза ООН.