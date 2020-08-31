Ученые обнаружили новый штамм коронавируса с меньшей летальностью

Индонезийские ученые нашли новый вид коронавируса, который, несмотря на большую "заразность", реже приводит к летальному исходу.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил новый штамм вируса. Он подчеркнул, что его наибольшая по сравнению с другими видами "заразность" не так страшна. Главное, что с ним связывают меньшую летальность.

"Этот штамм неплохой. Лучше болеть, чем умирать", — отметил вирусолог.

Мутаций коронавирусной инфекции в мире скорее всего намного больше, чем известно человечеству на сегодня, передает телеканал "360". Однако ученым точно известно, что летальность по мере развития эпидемии снижается. Если раньше этот показатель в странах Европы держался на уровне 10–15%, то сейчас он упал до 1%.