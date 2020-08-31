Кураев: РПЦ вряд ли удастся обратить папуасов в православие

Коренные жители Папуа — Новой Гвинеи попросили главу Русской православной церкви патриарха Кирилла приобщить их к православию. Соответствующее коллективное обращение с призывом начать в стране православную миссию написало более 100 папуасов.

Russian Synod elects bishop for Indonesiahttps://t.co/wPLpz5vKUi The Synod also resolved to include the states of East Timor and Papua New Guinea within the pastoral responsibility of the Diocese of Singapore. pic.twitter.com/6GW0SRvNgU — Orthodox Christianity (@Orthodoxy2019) August 26, 2020

Комментируя возможные аргументы по общению патриарха Кирилла с местными жителями, писатель-богослов, запрещенный в служении протодиакон РПЦ Андрей Кураев в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что папуасов могли попросту переманить.

«Скорее всего, сейчас отец Кирилл, и судя по всему, не в первый раз, совершает то, что официально в нашей церкви резко осуждается. Это называется “прозелитизм”. Когда в православие обращаются не атеисты, не язычники, не нехристиане, а люди, которые были христианами другой деноминации (термин, обозначающий религиозные объединения, течения внутри определенной конфессии — прим. ред.). Всегда обвинялся в такой деятельности Ватикан, американские протестанты. Почему вы проповедуете на нашей территории, если у нас, дескать, народ здесь и так православный? Официально эту позицию все резко осуждали, но как только появилась такая возможность, сами начали активно ее проводить», — полагает публицист.

В январе-феврале острова Папуа — Новой Гвинеи посетил настоятель прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерей Кирилл Шкарбуль. С этого момента, как сообщили «Интерфаксу» в фонде имени Миклухо-Маклая, и началось обращение местных жителей в православие. Священник пообщался с населением провинции Восточный Сепик, а затем — острова Бугенвиль. Интерес к вере проявило около тысячи человек в нескольких поселениях.

Андрей Кураев подчеркивает, что речь идет не об обращении в веру язычников, а о том, чтобы подобрать какую-то часть из «осколков католиков». Согласно переписи населения 2000 года, 96% жителей страны считают себя христианами, среди которых около четверти — католиками.

In a recent article, Dr Eugene Ezebilo of the Papua New Guinea National Research Institute (PNG NRI) asserts that “PNG’s Constitution does not recognise Christianity as the country’s religion”. Read more on Loop PNG. #pngnews #dailynewspng #looppngnewshttps://t.co/uZy3MkWCp0 — Loop PNG (@looppng) August 27, 2020

«Понятное дело, католичество с трудом входит в местную жизнь, культуру и политику. Есть всевозможные недовольные. Кстати, в современном мире главным мотивом, почему много католиков переходят в православие, является то, что православие разрешает второй развод и второй брак», — рассказывает богослов.

Несколько жителей Папуа — Новой Гвинеи приняли крещение практически сразу же, а еще более сотни изъявили о своей готовности. Более того, новообращенные православные даже предложили участки земли в провинции Восточный Сепик и в столице островного государства Порт-Морсби под строительство храмов.

Собеседник агентства выразил сомнение в том, что РПЦ удастся качественно обратить в новую веру коренных жителей, поскольку сейчас в православии нет достойной школы среди представителей традиционных верований.

«Цыплят по осени считают. Посмотрим, насколько это укоренится. К сожалению, нет в православии нормальной миссии среди народов языческой традиции. После Российской Империи дела с миссией шли с большим трудом. Одно исключение — в Японии. Но там, извините, тридцать лет Николай Японский (основатель Православной церкви в Японии — прим. ред.) жил и служил. Минимум восемь лет изучал японский язык и культуру, прежде чем первый японец крестился. А здесь вдруг такие сногсшибательные успехи. Пришел, увидел, победил. Как сказано в Библии: не мешайте этим людям, если то, что они делают от Бога, то это устоит. Если нет, то разрушится», — подытожил Кураев.

Гундяев открывает приходы в Папуа-Новая Гвинея. Теперь РПЦ можно расшифровывать как Русская Папуасская Церковь. pic.twitter.com/D2SaxgARfg — Архитектор собственного одиночества (@Comov311) August 30, 2020

Ранее Священный Синод РПЦ расширил сферу пастырской ответственности на государства Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея. Эти страны были включены в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ, учрежденного в конце 2018 года. Последний появился в ответ на создание Константинополем параллельной церковной структуры на Украине вопреки желанию канонической церкви. До этого момента в православном мире существовало негласное убеждение, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре.