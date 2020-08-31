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17:58   31 Августа 2020
Общество

Кураев: РПЦ вряд ли удастся обратить папуасов в православие

Кураев: РПЦ вряд ли удастся обратить папуасов в православие

Коренные жители Папуа — Новой Гвинеи попросили главу Русской православной церкви патриарха Кирилла приобщить их к православию. Соответствующее коллективное обращение с призывом начать в стране православную миссию написало более 100 папуасов.

Комментируя возможные аргументы по общению патриарха Кирилла с местными жителями, писатель-богослов, запрещенный в служении протодиакон РПЦ Андрей Кураев в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что папуасов могли попросту переманить.

Богослов Кураев усомнился, что РПЦ удастся обратить папуасов в православие

«Скорее всего, сейчас отец Кирилл, и судя по всему, не в первый раз, совершает то, что официально в нашей церкви резко осуждается. Это называется “прозелитизм”. Когда в православие обращаются не атеисты, не язычники, не нехристиане, а люди, которые были христианами другой деноминации (термин, обозначающий религиозные объединения, течения внутри определенной конфессии — прим. ред.). Всегда обвинялся в такой деятельности Ватикан, американские протестанты. Почему вы проповедуете на нашей территории, если у нас, дескать, народ здесь и так православный? Официально эту позицию все резко осуждали, но как только появилась такая возможность, сами начали активно ее проводить», — полагает публицист.

В январе-феврале острова Папуа — Новой Гвинеи посетил настоятель прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерей Кирилл Шкарбуль. С этого момента, как сообщили «Интерфаксу» в фонде имени Миклухо-Маклая, и началось обращение местных жителей в православие. Священник пообщался с населением провинции Восточный Сепик, а затем — острова Бугенвиль. Интерес к вере проявило около тысячи человек в нескольких поселениях.

Андрей Кураев подчеркивает, что речь идет не об обращении в веру язычников, а о том, чтобы подобрать какую-то часть из «осколков католиков». Согласно переписи населения 2000 года, 96% жителей страны считают себя христианами, среди которых около четверти — католиками.

«Понятное дело, католичество с трудом входит в местную жизнь, культуру и политику. Есть всевозможные недовольные. Кстати, в современном мире главным мотивом, почему много католиков переходят в православие, является то, что православие разрешает второй развод и второй брак», — рассказывает богослов.

Несколько жителей Папуа — Новой Гвинеи приняли крещение практически сразу же, а еще более сотни изъявили о своей готовности. Более того, новообращенные православные даже предложили участки земли в провинции Восточный Сепик и в столице островного государства Порт-Морсби под строительство храмов.

Собеседник агентства выразил сомнение в том, что РПЦ удастся качественно обратить в новую веру коренных жителей, поскольку сейчас в православии нет достойной школы среди представителей традиционных верований.

«Цыплят по осени считают. Посмотрим, насколько это укоренится. К сожалению, нет в православии нормальной миссии среди народов языческой традиции. После Российской Империи дела с миссией шли с большим трудом. Одно исключение — в Японии. Но там, извините, тридцать лет Николай Японский (основатель Православной церкви в Японии — прим. ред.) жил и служил. Минимум восемь лет изучал японский язык и культуру, прежде чем первый японец крестился. А здесь вдруг такие сногсшибательные успехи. Пришел, увидел, победил. Как сказано в Библии: не мешайте этим людям, если то, что они делают от Бога, то это устоит. Если нет, то разрушится», — подытожил Кураев.

Ранее Священный Синод РПЦ расширил сферу пастырской ответственности на государства Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея. Эти страны были включены в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ, учрежденного в конце 2018 года. Последний появился в ответ на создание Константинополем параллельной церковной структуры на Украине вопреки желанию канонической церкви. До этого момента в православном мире существовало негласное убеждение, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре. 

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#россия #патриарх кирилл #рпц #папуа- новая гвинея

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