Ковитиди: в Крыму были готовы к удару коронавируса по экономике

Эпидемия коронавируса нанесла удар по экономике Республики Крым, но это была общемировая проблема, и в Крыму к ней были готовы.

Об этом в рамках прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции на тему «Итоги туристического сезона. Где еще можно догнать лето?» рассказала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

По ее словам, сейчас в Крыму туристический сезон не закончен и на полуострове рассчитывают, что он продлиться до весны, а потом начнется заново.

«Мы видим, что инфекция лишь подзадорила россиян, — отметила сенатор. — Это был удар по экономике Республики. Но убытки восстанавливаются. Инфекция – это общемировая проблема. Мы были готовы к проблеме. Поддержка государства позитивно отразилась на поддержке отрасли».

Также Ольга Ковитиди добавила, что в Крым приезжают самые разные туристы, в том числе люди, страдающие разными болезнями, приезжают, чтобы поправить на курортах полуострова свое здоровье. И Крым, по ее словам, удивил европейских туристов, которые туда приехали.

Напомним, ранее российские СМИ опубликовали ТОП-10 регионов, ставших лидерами программы доступных путешествий по РФ. Первые пять строчек рейтинга по бронированию мест в отелях заняли Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край и Алтайский край. На шестом месте оказалась Тюменская область.