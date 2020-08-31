В «Патриоте» назвали лучшие туристические регионы России

Помимо южной части России с солнечными Сочи и Крымом, в стране множество других мест, которые было бы интересно посетить туристу. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, какие регионы не подготовлены к приему гостей, а какие стоит посетить в первую очередь.

«Я сам с Дальнего Востока и могу сказать, что для массового туриста инфраструктура там, конечно, слабенькая. Она не соответствует мировым туристическим стандартам и региону до этого еще далеко. Там есть, к примеру отели, и очень неплохие, но все такие услуги развиты в очень ограниченном количестве. К сожалению, бизнес развивается таким образом, что он ориентируется на потоки», – заявил спикер.

Осауленко объяснил, что главные туристы в регионе – это сами дальневосточники, которые ездят на машинах в соседние области, например, в Приморский край. Поэтому они не «избалованы» удобствами и развитой туристической инфраструктурой, которую могут наблюдать посетители Крыма или европейских стран.

Отрасль туризма на Дальнем Востоке больше напоминает «старые советские пионерлагеря», заверил директор «Турпомощи». А если в регион не идут масштабные туристические потоки, то и инвестиции не являются частыми гостями в местных городах. Таким образом развиваются только те области, которые под такие «ненасыщенные потоки» требуют минимальных вложений, добавил спикер.

Осауленко выделил пять наиболее развитых туристических центров в России кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма:

«В первую очередь, Калининградская область. Далее, конечно, Карелия. Стоит отметить: север в последнее время стал привлекать не только иностранцев, но и наших соотечественников. Изначально иностранцы туда ездили, но потом и россияне подтянулись. Затем я бы назвал Алтай, за ним Хакасия. Это тоже регион, который очень сильно привлекает туристов. Напоследок, обратил бы внимание на Поволжье, с точки зрения развития круизного туризма. В России эта область в последние годы набирает очень серьезные обороты», – сообщил эксперт.

На вопрос о том, куда россиянам поехать отдыхать в сентябре и октябре, Осауленко указал на Крым и другие южные курорты. По словам спикера, синоптики прогнозируют теплую осень, а это хорошая возможность провести последние солнечные дни 2020 года у моря:

«Не стоит забывать наши традиционные направления – это Крым, Краснодарский край, Ставрополье. Конечно, это для тех, кто любит пляжный и морской отдых. Безусловно, я бы назвал еще Японское море. Первая половина сентября – это бархатный сезон в Приморском крае. Поэтому и туда также можно съездить».

Если турист ищет насыщенную и интересную экскурсионную программу, то ему следует посетить Москву и Санкт-Петербург. Эти города одни из первых «ожили» после коронавирусных ограничений и сейчас больше, чем другие, готовы принимать гостей.

«Москва и Петербург – это "города-Мекки", которые могут быт по-прежнему интересны. К ним бы добавил еще Калининград, Казань и Байкал. Это те места и города, которые до сих пор на слуху и всегда будут интересны российскому туристу», — заключил Осауленко.