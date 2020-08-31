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16:38   31 Августа 2020
Экономика

Названы способы восстановления малого и среднего бизнеса в России

Названы способы восстановления малого и среднего бизнеса в России

В основе проблем представителей малого и среднего бизнеса в РФ лежит падение спроса, считает доктор экономических наук, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления при Правительстве РФ Константин Ордов.

Больше всего от сокращения спроса пострадала сфера услуг. Потери бизнеса в данном сегменте невозможно возместить, отметил специалист.

Если придерживаться оптимистичного прогноза, то спрос и экономика в России должны восстановиться в первом полугодии 2022 года, а значит компании, ориентированные на рынок услуг, будут продолжать существовать в условиях значительного сокращения доходной базы, передает слова Ордова ФБА "Экономика сегодня".

Изменить ситуацию сможет либерализация отношений на рынке, которая предполагает открытие доступа к госзаказам и к сотрудничеству с госкорпорациями. Например, для поддержки бизнеса могут быть использованы национальные проекты, где односторонне доминируют госкомпании, отметил эксперт.

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Автор: Руслан Неглинный
#нацпроекты #мсп #коронавирус #Ордов

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