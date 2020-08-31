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16:32   31 Августа 2020
Общество

Врачи подтвердили коронавирус у мэра Краснодара

Врачи подтвердили коронавирус у мэра Краснодара

Положительный результат теста на коронавирус получил мэр Краснодара Евгений Первышов. Градоначальника госпитализировали в городскую клинику 31 августа.

Первышов ответственно соблюдал меры по нераспространению коронавирусной инфекции, пользовался антисептиками и соблюдал необходимую социальную дистанцию. Об этом мэр Краснодара сообщил в своем Telegram-канале.

"Тем не менее где-то меня этот вирус подкараулил", — констатировал он.

Медики Краснодарского края зафиксировали 11 тыс. случаев COVID-19 с начала пандемии коронавируса. Более девяти тыс. пациентов вылечились от заболевания под присмотром региональных врачей.

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Автор: Василий Пименов
#краснодар #коронавирус #первышов

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