В Тверской библиотеке раскрыли тайну убийства пушистого сотрудника

Живодер в Тверской области решил разобраться с котом Степаном, которого приняли на работу в библиотеку в 2020 году. Ранее хозяйка никогда не теряла любимца, так как знала, что днем он на работе, а вечером всегда приходит домой.

Директор местной библиотеки Ольга Смирнова вспомнила, как в 2019 году к ним начал ходить кот Степан, пишет телеканал "360". Вел он себя достойно, поэтому никто и никогда не имел к нему претензий. Сначала зверя не впускали внутрь самой библиотеки, но после того, как он хорошо себя зарекомендовал, а на улице значительно похолодало, — кот стал постоянным работником учреждения.

В конце августа Степан неожиданно пропал, перестал приходить на работу в библиотеку. Тогда его коллеги и хозяйка забили тревогу.

Женщина не стала подавать заявление в полицию, а сами сотрудники библиотеки выяснили, что убийцей кота Семена стал один из жителей Тверской области. Также стало известно, что сосед-живодер расправился подобным образом не только с Семеном, а со всеми котами, которые приходят к нему в подъезд.