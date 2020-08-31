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16:11   31 Августа 2020
Происшествия

Экс-президент Индии скончался на 85-м году жизни

Экс-президент Индии скончался на 85-м году жизни

Бывший президент Индии Пранаб Мукерджи скончался на 85-м году жизни.

Пранаб Мукерджи умер 31 августа, об этом сообщил действующий глава страны Рам Натх Ковинд в Twitter. Он отметил, что смерть бывшего президента является концом целой эпохи. Индийский народ скорбит из-за смерти Мукерджи, добавил Ковинд.

Действующий глава государства принес соболезнования семье экс-президента и всем гражданам. Дату и место прощания с Мукерджи объявят позднее. Причина смерти не сообщается.

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Автор: Юлия Яковлева
#смерть #президент #индия #Пранаб Мукерджи #Рам Натх Ковинд

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