Экс-президент Индии скончался на 85-м году жизни

Бывший президент Индии Пранаб Мукерджи скончался на 85-м году жизни.

Пранаб Мукерджи умер 31 августа, об этом сообщил действующий глава страны Рам Натх Ковинд в Twitter. Он отметил, что смерть бывшего президента является концом целой эпохи. Индийский народ скорбит из-за смерти Мукерджи, добавил Ковинд.

Действующий глава государства принес соболезнования семье экс-президента и всем гражданам. Дату и место прощания с Мукерджи объявят позднее. Причина смерти не сообщается.