Прогулки возле окна и овощные котлеты: как проводит домашний арест Ефремов

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Условия его содержания опубликовали в Сети.

Суд не разрешил артисту прогулки на свежем воздухе, Ефремов продолжает гулять только "возле окна", а также по дороге на заседания суда, передает 5-tv.ru.

Правоохранители надели на актера браслет, который отслеживает все его перемещения. Ефремову приходится ждать темноты, чтобы выйти на балкон и не быть сфотографированным журналистами.

Жена Ефремова взялась за здоровье артиста. Под домашним арестом он ест только нежирные продукты и овощные котлеты, которые готовит ему домработница. Супруга также дополняет библиотеку Ефремова, так как артист в последнее время увлекся чтением.