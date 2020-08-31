Глава МИД Армении выразил готовность к встрече с азербайджанским коллегой

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян информировал о своей готовности к встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым для обсуждения урегулирования ситуации между двумя государствами.

"Мы готовы встретиться, и, конечно, мы готовы продолжить эту работу", — обозначил министр иностранных дел Армении.

Он подчеркнул, что поиск компромиссов, обеспечение безопасности граждан, а также отказ от возможного применения силы является приоритетом двух стран.