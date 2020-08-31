Сенатор Ковитиди рассказала о любви украинских туристов к Крыму

Несмотря на официальную политику Киева по отношению к России и Крыму, простые украинцы с любовью относятся к полуострову и с удовольствием там отдыхают. Об этом сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди рассказала во время онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Те, кто к нам приезжают, себя называют "симпатики" Крыма». Они к нам относятся замечательно. Они приезжают туда, где уже не раз были. Они снимают номера, в которых они были, они знают все места. Эти люди говорят, что ни на один курорт они Крым не променяет», — поделилась сенатор.

По словам Ковидити, с начала нового сезона, то есть с 1 июля по 1 августа, в Крыму уже отдохнули более 1 миллиона 400 человек. Сенатор надеется, что провал в туристах из-за падемии и ограничительных мер еще возможно минимизировать. Она рассчитывает, что с 1 августа и до конца сезона Крым посетят еще два миллиона туристов.

Украинцы вместе с россиянами радуются тому, как Крым изменился и похорошел, рассказала Ковитиди.

«Украинцы приезжали и будут приезжать. Они здесь отдыхают семьями. Поверьте, мы не замечаем агрессии. Они замечательно относятся к Крыму. Да, они говорят, "Ну почему у нас такого нет?" Но это не зависть. Они умеют с нами радоваться, мы же все браться, славянский народ. Они говорят: "мы будем приезжать к вам еще". И вы приезжайте», — заключила гость эфира.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад поддержать такую позицию. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».