Шарий спрогнозировал начало гражданской войны на Украине

Попустительство украинских властей местным радикалам, которые дошли уже до такой степени вседозволенности, что открыто нападают на автобусы, может привести к настоящей гражданской войне, ответственность за которую будет лежать не на России, а на Киеве.

Такое мнение высказал украинский медиаэксперт, блогер Анатолий Шарий, выступая в эфире телеканала NewsOne., приведя в пример недавнее нападение радикалов на автобус под Харьковом.

По словам Шария, нападавшие были хорошо вооружены, при этом некоторые из них оказались обладателями всевозможных «ветеранских» статусов, которые начали всплывать при попытке привлечь их к ответственности за нападение.

Именно безнаказанность радикалов, отметил Шарий, в очередной раз доказывает, как бесконечно далека Украина от европейских стран.

При этом блогер напомнил, что раньше в Уголовном кодексе Украины существовала статья «Бандитизм», предполагавшая крайне суровое наказание для всей по ней осужденных. Эту статью вполне можно было бы сейчас применить к зарвавшимся в своей безнаказанности националистам, хотя, по мнению Анатолия Шария, их действия подпадают также под действие статьи «Терроризм».

«После такого в условной Италии ушел бы в отставку министр (внутренних дел), сказав, что не справился. Раньше для этого была статья «Бандитизм». Хорошая статья, потому что все знали, что она расстрельная. Это – бандитизм, — подчеркнул медиаэксперт. — Вам не нравится «терроризм» – хотя я вижу в этом терроризм – вот вам «бандитизм».

Однако украинские правоохранители даже не заводят речи о подобных строгих статьях, говоря о произошедшем как о рядовой стычке между представителями разных идеологий. Такое попустительство правоохранителей прямым путем ведет страну к настоящей гражданской войне, подчеркивает Шарий. И, если такой конфликт действительно вспыхнет, Киев будет обвинять в нем Россию, хотя на самом деле вся ответственность за это будет лежать исключительно на нем самом.

«Закончится это гражданской войной на подконтрольной территории. А потом они будут петь песни про Путина, который якобы это сделал. Это что, «посланцы Путина»? Так арестуйте их за госизмену! — возмутился блогер. — Я постоянно слышу этот бред о том, что Путин якобы что-то у нас «дестабилизирует».

По словам Шария, кто действительно дестабилизирует обстановку в стране, так это радикалы, именно их действия ведут общество к гражданской войне.

Ранее Анатолий Шарий неоднократно выступал с критикой в адрес украинских властей, которые делают попытки переложить ответственность за разгул радикалов на Россию. Однако, если бы это действительно было так, Киев не ставил бы палки в колеса ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), которая хочет расследовать действия ультраправых украинцев, а поддержал бы это стремление, считает блогер.

Напомним, 27 августа на трассе под Харьковом украинские радикалы организовали вооруженное нападение на автобус, в котором находились активисты оппозиционного движения «Патриоты за жизнь». В результате обстрела автобуса серьезные ранения получили четыре человека из числа находившихся внутри. Позже Министерство внутренних дел Украины заявило, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». В ответ оппозиция потребовала отставки главы МВД Украины Арсена Авакова, а само ведомство обвинила в некомпетентности.