«Деловая Россия» призвала государство продлить льготы для малого бизнеса

Член генсовета«Деловой России» Алексей Порошин призвал продлить льготы для малого и среднего бизнеса минимум до конца 2020 года. В комментарии «Политике Сегодня» он заявил, что категорически не согласен с отказом в поддержке предпринимателям.

Ранее экс-министр экономического развития,помощник президента России Максим Орешкин выступил против новых мер поддержки бизнеса на фоне экономического кризиса. По его мнению, следует создавать условия для развития бизнеса, а вот поддерживать его необходимо в значительно меньшей степени.

«Я категорически не согласен [с его мнением]. Видимо, Орешкин хочет видеть ситуацию закрытия всего бизнеса. Тогда для чего нам сельскохозяйственная поддержка? Давайте тогда и ее свернем, тогда страну будут заполнять товары европейские и в России не останется ни одного сельхозпроизводителя. При такой постановке вопроса. Это все очень далеко от земли, от сохи», — возмутился Порошин.

По его словам, рост экономики в июле произошел за счет быстрого открытия кафе, ресторанов и ТЦ после острой фазы пандемии. Однако уже в августе-сентябре предприниматели фиксируют серьезное падение выручки. Потребительский спрос так и не вернулся к докризисному уровню, заметил Порошин.

«На данный момент поддержка бизнеса нужна как никогда. Если говорить про сдачу налоговой отчетности, то льготы нужно продлить хотя бы до конца этого года. Нужно увеличить лимит для УСН [Упрощенной системы налогообложения] минимум до 800 миллионов, чтобы налоговая ставка была 6%. Кроме того, нужно снизить ставки по страховым взносам до с 30% до 16% для наиболее пострадавшего бизнеса. Им еще выкарабкиваться и выкарабкиваться», — объяснил собеседник издания.

Долгосрочной стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России нет, констатировал Порошин. По его словам, правительство в экономических решениях «руководствуется сегодняшним днем».

«Сейчас конец лета, часть предприятий более-менее реанимированы, но многие считают, что бизнес спасся, и все хорошо. Это далеко не так. Нужно продлить текущие льготы введение из-за пандемии хотя бы до конца 2020 года», — заключил Порошин.

Напомним, государство предоставляет прямую помощь малым и средним предприятиям из пострадавших сфер экономики. Сейчас льготные кредиты для компаний, сохранивших не менее 90% от числа всех сотрудников, списываются вместе с процентами. Если в штате осталось не менее 80% работников, предприниматель должен вернуть только половину суммы займа и процентов.

Кроме того, для компаний наиболее пострадавших от кризиса отраслей предусмотрено освобождение от налогов (за исключением НДС), а также «арендные каникулы» — отсрочка, снижение или освобождение от арендной платы на объектах недвижимости, которые находятся в муниципальной или государственной собственности.

В понедельник помощник президента России Максим Орешкин на площадке форума «Территория смыслов» заявил, что экстренный характер действий властей в рамках поддержки российской экономики завершается, и в дальнейшем бизнес будет восстанавливаться самостоятельно.

«Сейчас задача, чтобы на фазе восстановления лучше себя проявили те, которые соответствуют изменившейся структуре экономики», — считает Орешкин.

Помощник президента заметил, что за время кризиса какие-то компании могут вырасти в два раза, а какие-то закроются. Именно через такой элемент шоковой экономики и происходит ее рост и повышение, уверен Орешкин.