Дети до 13 лет оказались обладателями самого стойкого иммунитета к COVID-19

Самый устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружили у детей до 13 лет. Об этом Роспотребнадзор сообщил на своем официальном сайте.

Максимальные показатели популяционного иммунитета наблюдались у детей дошкольного и раннего школьного возраста. Общий уровень коллективного иммунитета в 11 российских регионах превысил 20%. Такие данные стали доступны по итогам первого этапа исследования, состоявшегося в 26 субъектах.