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15:29   31 Августа 2020
Общество

Дети до 13 лет оказались обладателями самого стойкого иммунитета к COVID-19

Дети до 13 лет оказались обладателями самого стойкого иммунитета к COVID-19

Самый устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружили у детей до 13 лет. Об этом Роспотребнадзор сообщил на своем официальном сайте.

Максимальные показатели популяционного иммунитета наблюдались у детей дошкольного и раннего школьного возраста. Общий уровень коллективного иммунитета в 11 российских регионах превысил 20%. Такие данные стали доступны по итогам первого этапа исследования, состоявшегося в 26 субъектах.

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Автор: Ирина Большунова
#роспотребнадзор #здоровье #иммунитет #коронавирус

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