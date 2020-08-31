15:29 31 Августа 2020Общество
Дети до 13 лет оказались обладателями самого стойкого иммунитета к COVID-19
Самый устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружили у детей до 13 лет. Об этом Роспотребнадзор сообщил на своем официальном сайте.
Максимальные показатели популяционного иммунитета наблюдались у детей дошкольного и раннего школьного возраста. Общий уровень коллективного иммунитета в 11 российских регионах превысил 20%. Такие данные стали доступны по итогам первого этапа исследования, состоявшегося в 26 субъектах.