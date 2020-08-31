Главы МИД стран Балтии запретили въезд Лукашенко на свою территорию

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение о запрете въезда на территорию своих государств действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом информировали власти балтийских республик.

Помимо Лукашенко, запрет на въезд в страны Балтии получили также 29 белорусских официальных лиц в связи с событиями, произошедшими в стране после президентских выборов.

Решение главы латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарса Ринкевичса принято на неопределенный срок.