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15:23   31 Августа 2020
Политика

Главы МИД стран Балтии запретили въезд Лукашенко на свою территорию

Главы МИД стран Балтии запретили въезд Лукашенко на свою территорию

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение о запрете въезда на территорию своих государств действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом информировали власти балтийских республик.

Помимо Лукашенко, запрет на въезд в страны Балтии получили также 29 белорусских официальных лиц в связи с событиями, произошедшими в стране после президентских выборов.

Решение главы латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарса Ринкевичса принято на неопределенный срок.

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Автор: Ирина Большунова
#эстония #латвия #белоруссия #литва #прибалтика #лукашенко

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