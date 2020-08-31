Футуролог предсказал, когда доставка еды полностью заменит супермаркеты

Специализирующейся на доставке товаров из Китая маркетплейс AliExpress в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса «Есть!». По информации РБК, первыми новый сервис оценят жители столицы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области.

«AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление», — отметил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

Футуролог, один из создателей Российского трансгуманистического движения Данила Медведев в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что агрегаторы, такие как «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а также сервисы по доставке продуктов на дом вряд ли в скором времени полностью заменят рынки и розничные магазины. Хотя предпосылки есть.

«Если посмотреть на статистику, например, по США, где более развиты сервисы, то там доля интернет-закупок составляет 10–15%. Понятно, что процесс не мгновенный, в том числе потому что нет технологического решения», — сказал идеолог трансгуманизма.

Впрочем, в ближайшие десять лет онлайн-заказ продуктов вряд ли полностью заменит привычные рынки и магазины, считает Данила Медведев. Хотя за время карантина службы доставки еды и увеличили оборот в два и более раза. Футуролог убежден, что людям все равно хочется выходить из дома, тем более, что магазины в последние годы серьезно вкладывались в создание комфортных условий для покупателей.

«Если брать современные ритейл-форматы (дискаунтеры, Cash&Carry, магазины у дома), они все очень сильно вкладывались в то, чтобы сделать опыт покупки более приятным. Нормальные, светлые магазины, все удобно разложено, хороший ассортимент. Соответственно, человеку довольно приятно туда прийти и это чем-то лучше, чем использовать приложение на телефоне», — разъяснил футуролог.

При этом, новые форматы в доставке постепенно сокращают число реальных посетителей офлайн-магазинов.

«Например, формат подписки. Человек подписывается на доставку набора продуктов на неделю, но это ориентировано на очень маленький сегмент. Подойдет тем, кто готовит дома. Там все уже расписано и разложено, остается только приготовить. Сейчас принципиально новых предложений, соответствующих 21 веку, практически нет», — добавил футуролог.

Он напомнил о планах ряда компаний (например, «Почта России», Ozon) запустить доставку с помощью дронов. Но пока это осталось «мифическим образом будущего». Люди еще не готовы, считает Медведев.

Экспресс-доставка продуктов — быстроразвивающийся сегмент онлайн-торговли. По информации агентства «INFOLine-Аналитика», в 2019 году оценивали рынок продовольственной онлайн-торговли в 42 млрд руб, на экспресс-доставку приходилось лишь 2% (840 млн руб).

По итогам 2020 года, отчасти из-за режима самоизоляции и вызванных им изменений в поведении потребителей, рынок вырастет уже до 121 млрд руб, а на долю сервисов экспресс-доставки придется 17% (20,6 млрд руб).