Вывод войск из Германии. Как Ельцин «дирижировал» трезвым Берлином

Наряду с ботинком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, которым тот обозначал недовольство советской делегации на Генеральной Ассамблее ООН, мир навсегда запомнил ритмичные движения дирижерской палочки Бориса Ельцина. Ровно 26 лет назад, 31 августа 1994 года, первый президент России управлял оркестром берлинской полиции на глазах у немецких дипломатов и военнослужащих.

«Политика Сегодня» вспомнила, как прошел последний день лета 1994 года в центре объединенной Германии.

Вывод советских войск

История началась за несколько лет до этого: в 1990-м году президент СССР Михаил Горбачев поддержал слияние ФРГ и ГДР, пообещав, что к 1994 году Советы обязательно выведут 500 тысяч солдат с территории страны. Военные эксперты считали, что успеть провести такую операцию за четыре года невозможно, ведь вывозить из Германии нужно было не только военнослужащих, но и их семьи, а также немалое военное имущество.

В переводе на деньги вооружение, боеприпасы и военная техника так называемой Западной группы войск (ЗГВ) оценивалась тогда примерно в 28 миллиардов долларов. В распоряжении советских частей в Германии было почти пять тысяч танков, полторы тысячи самолетов и вертолетов, а также до десяти тысяч бронемашин.

Чтобы вывезти все военное добро из страны, требовалось гораздо больше четырех лет, но такова была позиция советского руководства. Чтобы получить одобрение западных стран, Москва выводила людей практически в никуда: военные городки в СССР для принятия войск из Германии не готовили, многие части расформировывали до того момента, как они прибывали на родину.

Окончательно процесс вывода ЗГВ из Германии завершился лишь в 2002 году, когда в ведение четвертой армии ПВО перешла бывшая военная комендатура города Магдебурга.

Градус накаляется

Запоминающийся визит первого президента России Бориса Ельцина в Берлин состоялся в последний день лета 1994 года. В тот день в городе проходила торжественная церемония вывода советских войск. Начальник Службы безопасности (СБП) президента Александр Коржаков в книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката» вспоминал, что российский лидер начал разогреваться с самого утра.

Нетрезвое состояние Ельцина заметил и канцлер ФРГ Гельмут Коль, который сопровождал президента в течении всего дня. На архивных кадрах можно увидеть, как глава Кремля активно машет руками, приветствуя толпу зрителей, а рядом настороженно шагает Коль.

«Во время обеда он выпил много сухого красного вина — немецкий официант не успевал подливать, — а солнце усилило действие напитка. Президент резвился: гоготал сочным баритоном, раскованно жестикулировал и нес откровенную ахинею. После обеда мероприятия продолжились», — вспоминает Коржаков.

То, что алкоголь окончательно затуманил разум Ельцина, стало ясно, кого он принял толпу профашистских активистов за простых зевак. Сторонники гитлеровской идеологии, которая по сей день запрещена в РФ, митинговали неподалеку от российского президента, когда тот решительным шагом направился к ним. Неизвестно, чем бы эта история закончилась, если бы Коржаков не преградил Ельцину дорогу.

Музыка для души

Как раз после инцидента с профашистами и произошла легендарная сцена с оркестром берлинских правоохранителей. Музыка так сильно воодушевила президента России, что он, выхватив палочку у дирижера, принялся руководить немецкими полицейскими.

«Ельцин размахивал руками так эмоционально и убедительно, что вполне мог сойти за автора исполняемого музыкального произведения. И зрители, и корреспонденты, и музыканты тоже сильно развеселились. Ничего подобного они нигде и никогда не наблюдали, да и вряд ли еще увидят. А президент принял улюлюканья и вопли за восторженное признание своего дирижерского таланта», — пишет Коржаков в своей книге.

Ельцин не сразу смог расстаться с музыкой: после окончания произведения, душа президента потребовала «продолжения банкета», и он начал подпевать хору, исполняющему народную песню «Калинка».

Уже после, в здании российского представительства в Берлине, президент и его окружение вспомнило первопричину визита в Германию: Россия уступила свои позиции. В книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката» сказано, что тогда за столом звучали «грустные тосты».

«Политика Сегодня» связалась с экс-начальником Службы безопасности российского президента и автором мемуаров Александром Коржаковым. По его словам, спустя 26 лет вспоминать события в Берлине трудно. Ветеран боевых действий в Афганистане в 1985 году стал телохранителем тогда еще первого секретаря Московского городского комитета КПСС Бориса Ельцина.

Коржаков объяснил, что знал политика задолго до событий в Берлине. Характер Ельцина резко изменился после принятия Конституции в 1991 году.

«Вы имеет ввиду один случай в Берлине, который я описал в книге? Но таких случаев было много. И подобный характер у него начала проявляться именно после принятия Конституции. Он мне поручил создать секретную службу безопасности. Было очень трудно с ним работать. Он стал другим человеком после этого, окончательно. И только я был рядом с ним из тех, кто знал, какой он был раньше. Поэтому то, что случилось тогда в Берлине, обязательно должно было когда-то случиться. Это было неизбежно», — заключил Коржаков.

Сам Ельцин в воспоминаниях объяснял свое поведение в тот день тяжелым эмоциональным состоянием. Стресс, который президент испытывал, по его же словам, длился еще со времен путча 1993 года и силового разгона Белого дома. Ельцин писал, что его организм «не выдержал».

«Там, в Берлине, когда вся Европа отмечала вывод наших последних войск, я вдруг почувствовал, что не выдерживаю. Давила ответственность, давила вся заряженная ожиданием исторического шага атмосфера события. Неожиданно для себя не выдержал. Сорвался», — рассказывал Борис Николаевич.

Напомним, что в берлинском Трептов-парке находится самый крупный советский воинский мемориал за пределами бывшего СССР.