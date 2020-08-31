Монтян рассказала о роли Украины в организации белорусского Майдана

Украина, а не Польша или Литва, по заказу Запада занималась подготовкой радикалов, принимавших участие в белорусских беспорядках. Об этом в своем видеоблоге заявила киевский юрист, общественник и блогер Татьяна Монтян.

По ее словам, именно Украина, с ее опытом организации «майданов», проводила подготовку ударной части радикалов, которые в самом начале белорусских протестов, провоцировали на митингах сотрудников ОМОН на жесткие меры. При чем речь идет не только о рядовых участниках беспорядков, подготовку на Украине проходили и «десятники» с «сотниками», то есть те, кто командовал радикалами в ходе столкновений, подчеркнула Монтян, отметив, что получила эту информацию от «вполне знающих людей».

«Польша и Литва участвовали в подготовке боевиков в намного меньшей степени. Это не их специфика. Ядро боевиков, «нацики» и ультрас – благодатный материал для идеологической обработки, — уточнила блогер. — Для Белоруссии их подготовили около пяти тысяч. А что было бы, если бы Запад не пожадничал и их было бы, скажем, 25 тысяч?».

На Украине, по ее словам, подготовкой радикалов занимается неонацистский батальон «Азов», а также структуры, подконтрольные главе МВД Арсену Авакову, которые являются в стране неприкосновенными и по заданию Запада готовят «на экспорт» уличных боевиков, для последующей переправки их в страны ближнего зарубежья, чтобы там провоцировать антироссийские перевороты.

При этом Монтян отмечает, что в Белоруссии на этот раз не удалось повторить украинский майдан, и есть сразу несколько причин тому, что протесты захлебнулись в самом начале.

Во-первых, этому поспособствовала поддержка России. После того, как российский президент Владимир Путин публично заявил о готовности применить силу для защиты стабильности в Белоруссии, на улицах сразу остались одни только мирные протестующие, а боевики «моментально испарились».

Во-вторых, реальная доля белорусов, поддержавших на недавних выборах Светлану Тихановскую, оказалась очень далека от заявленных на старте протестов 95%. На деле оказалось, что Тихановскую поддерживает порядка 13% от всего населения Белоруссии, и это, по словам Монтян, хороший показатель, но недостаточный для того, чтобы называть эту часть граждан «большинством» или «квалифицированным меньшинством», способным устроить в стране переворот в свою пользу.

«Но при пассивности большинства и серьезной поддержке извне даже они смогут устроить госпереворот», — заключила Монтян свою мысль.

Напомним, ранее видеоблогер, высказала мнение, что Россия при желании может вернуть Украину на свою геополитическую орбиту. Учитывая то, что доля сторонников России на Украине по-прежнему достаточно велика, отметила Монтян, Москве нужно лишь создать там группы влияния, которые смогут качественно и в короткие сроки достигнуть поставленных задач.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа 2020 года. По данным белорусского Центризбиркома, убедительную победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали более 80% избирателей, в то время, как его главная соперница Светлана Тихановская набрала порядка 10% голосов.

Протесты в Белоруссии вспыхнули вечером 9 августа, сразу после того. как ЦИК обнародовал предварительные результаты подсчета голосов, которые не устроили местную оппозицию.