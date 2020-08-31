Беглов поздравил с Днем знаний петербургских школьников и учителей

Губернатор Петербурга Александр Беглов пожелал ярких открытий первоклассникам, мудрости педагогам и веры в своих детей родителям.

Глава города выразил уверенность, что все 530 тыс. учеников встретят 1 сентября с радостью. Он отметил, что Петербург все лето готовился к новому учебному году, в библиотеках появились новые учебники, кабинеты оборудованы новой техникой. Некоторым особенно повезло: они пойдут в новые школы с бассейнами, спортивными площадками и современным оборудованием.

Беглов пожелал всем учащимся интересных и насыщенных школьных дней, которые запомнятся как самые счастливые в жизни. Особенно он выделил первоклассников, которым напомнил, что они петербуржцы, а значит должны быть лучшими. Педагогам он пожелал благодарных учеников и мудрости, а родителям — терпения, передает "Петербургский дневник".

Из-за пандемии коронавируса традиционные школьные линейки в честь праздника потерпели существенные изменения или и вовсе были отменены. О том, что можно подарить учителю на День знаний, рассказал телеканал "360".