Памфилова: ЦИК продолжает работать над системой онлайн-голосования в РФ

Система дистанционного электронного голосования еще находится в стадии доработки, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Метод совместно разработан специалистами Минкомсвязи, "Ростелекома" и ЦИК.

"В целом еще не готова к масштабу общероссийскому, но для этого и проводится пилотный проект, где мы отрабатываем вместе с замечаниями эту систему", — уточнила глава ЦИК.