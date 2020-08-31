14:09 31 Августа 2020Общество
Памфилова: ЦИК продолжает работать над системой онлайн-голосования в РФ
Система дистанционного электронного голосования еще находится в стадии доработки, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
Метод совместно разработан специалистами Минкомсвязи, "Ростелекома" и ЦИК.
"В целом еще не готова к масштабу общероссийскому, но для этого и проводится пилотный проект, где мы отрабатываем вместе с замечаниями эту систему", — уточнила глава ЦИК.
По ее словам, в этом вопросе необходимо преодолевать и "замшелые стереотипы, и косность мышления".