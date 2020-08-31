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14:09   31 Августа 2020
Общество

Памфилова: ЦИК продолжает работать над системой онлайн-голосования в РФ

Памфилова: ЦИК продолжает работать над системой онлайн-голосования в РФ

Система дистанционного электронного голосования еще находится в стадии доработки, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Метод совместно разработан специалистами Минкомсвязи, "Ростелекома" и ЦИК.

"В целом еще не готова к масштабу общероссийскому, но для этого и проводится пилотный проект, где мы отрабатываем вместе с замечаниями эту систему", — уточнила глава ЦИК.

По ее словам, в этом вопросе необходимо преодолевать и "замшелые стереотипы, и косность мышления".

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Автор: Василий Пименов
#цик #памфилова #ростелеком

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