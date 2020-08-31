США признались в создании образа России-агрессора ради собственной выгоды

Американские политики пытаются оправдывать санкции в отношении РФ заявлениями о "российской угрозе". Об этом рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Марченко.

Американские конгрессмены намеренно дезинформируют избирателей, говоря о "российской угрозе". Об этом заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Депутат ГД Евгений Марченко, комментируя его слова, отметил, что США фактически признались, что выставлять Россию "агрессором" им попросту выгодно, пишет "Слово и Дело".

Марченко добавил, что глава американской Национальной разведки наверняка располагает достоверной информацией о том, что Россия не предпринимала и не предпринимает никаких попыток вмешиваться в политическую жизнь других стран, в том числе США.

"С другой стороны, он прекрасно понимает, что некоторые политики США сознательно пытаются опорочить РФ, обвинить Россию в том, что она якобы вмешивается в их выборы", – поделился мнением депутат ГД.

К таким методам в США прибегают уже не первый год. "Российский след" пытаются обнаружить практически во всех резонансных событиях в мире. По словам политологов, это часть информационной войны США против РФ. Марченко отметил, что на россиян она не оказывает никакого воздействия, "страшилки о России" рассчитаны исключительно на американского потребителя. Политики Соединенных Штатов оправдывают собственные промахи и ошибки, а также санкции в отношении РФ "агрессией Москвы".