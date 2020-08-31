Леонков: США могут заставить Киев окончательно ликвидировать «Мотор Сич»

США и Китай продолжают вести борьбу за украинский завод «Мотор Сич». При чем, если китайцы готовы инвестировать в предприятие средства и помочь ему преодолеть трудные времена, то американцы нацелены лишь на то, чтобы не деть своему геополитическому противнику получить доступ к технологиям, и ради этого они готовы потребовать от Киева полной ликвидации завода.

Об этом в понедельник, 31 августа, пишет информационный портал «ПолитПазл», приводя мнения киевского политолога Александра Дудчака и военного эксперта Алексея Леонкова.

ПАО «Мотор Сич», бывшее когда-то лидером советского двигателестроения, оказалось в непростой ситуации после распада Советского Союза, но благодаря тесному сотрудничеству с российским военно-промышленным комплексом, оно смогло удержаться наплаву в трудные 1990-е годы, а в начале 2000-ных войти в число процветающих заводов. Концом этого процветания стал 2014 год, когда после произошедшего в Киеве госпереворота, новые украинские власти взяли курс на полный разрыв отношений с Россией.

На протяжении нескольких лет ситуация на «Мотор Сич» ухудшалась день ото дня, пока заводом не заинтересовались китайские промышленники, которым необходим прорыв в отечественном авиадвигателестроении, но для этого необходим доступ к технологиям.

Китайцы смогли достигнуть договоренностей с руководством украинского завода и даже успели инвестировать в предприятие крупную сумму, но у них на пути встали американцы. В США, осознав, какие преимущества получит Пекин, получив доступ к технологиям производства авиационных двигателей, использовали все свое влияние на Киев, чтобы не допустить перехода завода в собственность КНР. И Киев, пойдя на поводу у Штатов, расторг уже заключенные договоренности с китайцами.

Однако, киевский политолог Александр Дудчак заявил в интервью RT, что шансы китайцев довести сделку по приобретению «Мотор Сич» еще не утеряны окончательно, сам вопрос о продаже завода Китаю еще не закрыт. В пользу китайцев говорит тот факт, что за первые шесть месяцев текущего года предприятие, благодаря азиатским инвестициям, смогло выйти на прибыль.

В то же время военный эксперт Алексей Леонков убежден, что американцы не позволят заводу перейти под контроль китайцев. Они попытаются взять предприятие под свой контроль. И дел тут не только в том, чтобы перекрыть Китаю доступ к технологиям производства авиадвигателей, но и в двигателях для вертолетов Ми-8, которые производит «Мотор Сич» и которые армия США использует в Афганистане.

«Но если другого выхода не будет, то не исключен вариант, при котором США продавят через украинские власти полную ликвидацию «Мотор Сич», чтобы завод не достался КНР», — подчеркнул Леонков.

Напомним, ранее украинский политик Владимир Олейник, комментируя ситуацию с «Мотор Сич», заявил, что украинцы «доигрались».

Политик напомнил, как в 2014 году американский посол в Киеве заявил, что Украина должна быть «супер аграрной страной». Тогда же Евросоюз выпустил жесткую директиву о том, что на Украине не должно быть никакого машиностроения. Именно после этого, по словам политика, некогда успешное предприятие стало не нужно украинским властям.

При этом Штаты не дали Украине продать завод китайцам, потому что Украина, хотя она и была бы заинтересована в этой сделке, не является самостоятельным государством, и ей пришлось смириться с тем, что теперь предприятие, по сути, пойдет на металлолом.