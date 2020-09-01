Диктант на миллион. Власти проверят уровень экологических знаний россиян

Международный день переработки вторсырья в России отметят проведением третьего экологического диктанта. В 2020 году он пройдёт 15-16 ноября во всех регионах страны. Об этом рассказали члены оргкомитета мероприятия, политические деятели и звезды шоу-бизнеса на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Мы с вами живем нам одной планете», — обратилась ко вчерашним зрителями программы «Спокойной ночи, малыши» Оксана Федорова.

Вместе с певцом Олегом Газмановым и художником Никасом Сафроновым победительница конкурса «Мисс Вселенная» призвала принять участие в Экодиктанте школьников и студентов. А председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров пообещал, что выпускники, ставшие победителями экологического диктанта, получат преференции при поступлении в вузы.

Тем не менее, проверить уровень знаний в сфере бережного отношения к окружающему миру смогут не только молодые россияне. Вопросы будут разделены по возрастным категориям, так что вспомнить волнительную атмосферу школьного тестирования удастся и людям старше 35 лет. Всем участникам вручат сертификаты, а десять тысяч призеров получат от организаторов ценные призы и подарки.

Оргкомитет рассчитывает, что в диктанте примут участие около миллиона граждан Российской Федерации. За возможность стать региональными площадками проекта уже борются лучшие высшие учебные заведения страны. Помочь с организацией планирует и компания РЖД, которая за последние пять лет высадила более четырех с половиной миллионов деревьев.

«Мы проводим на регулярной основе все субботники, это постоянно, — хвалится экозаряженностью корпорации начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» Петр Потапов. — На субботники приходят не только работники компании, но и семьи, и родственники».

Своими направленными на сохранение природы привычками поделилась и сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта Наталья Соколова. Глава правления АНО «Равноправие» рассказала, что сортирует отходы по двум бакам, принимает участие в уборке мусора в общественных местах и помогает своим детям собирать макулатуру. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов также признался, что младшие члены его семьи каждое утро приносят пластиковые крышки в специально установленное в подъезде место.

Важность всеобщего внимания к теме экологии подчеркнул и главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия.

«В прошлом году температура на Северном полюсе поднималась до 27 градусов тепла. А вы представляете, какая экологическая катастрофа может возникнуть в результате таяния льдов?» — выразил обеспокоенность врач.

Чтобы участники мероприятия сумели оценить последствия глобального потепления, дать определения терминам «экологический след» и «рециклинг», на сайте Экодиктанта 1 октября будут выложены восемь бесплатных видеоуроков.

С 2004 года в России уже проводятся Тотальный, Исторический и Географический диктанты.