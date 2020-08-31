Время законотворчества: Госдума выходит с каникул

Президент России Владимир Путин официально подтвердил, что новый учебный год для школьников и студентов начнется с 1 сентября. Он призвал сделать все возможное, чтобы исполнить все предписания санитарных врачей. Кроме того, заявил, что учебный процесс необходимо организовать «гибко и творчески» в условиях пандемии коронавируса.

«Дети будут учиться очно, студенты — очно. Но и здесь, я думаю, справедливыми являются требования специалистов, которые заключаются в том, что нужно подходить гибко к образовательному процессу. То есть нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать», — отметил президент в интервью с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1».

Помимо учащихся трудиться начинают и депутаты Государственной Думы. С 7 сентября начинается осенняя сессия пленарных заседаний. «Политика Сегодня» предлагает подборку законопроектов, которые будут рассмотрены до 24 декабря.

О наркопропаганде

Первое чтение в осенней сессии пройдут поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они коснутся ответственности за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Так, статью 230 УК РФ дополнят новым квалифицирующим признаком — использованием при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Лишение свободы за склонение к наркопотреблению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, может составить от 12 до 15 лет.

Об экстремистских материалах

Первое чтение также пройдет инициатива депутатов относительно оперативного ограничения доступа к информации, которая содержит обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности. Решение принимать будет Генеральный прокурор РФ или его заместители.

Районная прокуратура Башкирии заблокировала 17 сайтов На ресурсах содержались экстремистские материалыhttps://t.co/6V2nKff5Ew — kpufa (@kpufa) August 9, 2020

О полиции

Также будет рассмотрен объемный законопроект, направленный на усиление гарантий защиты прав граждан и уточнение полномочий полиции. Полицейские получат право не только представляться задержанному уже после пресечения его противоправных действий, но и досматривать граждан и автомобили при оцеплении зданий или участков местности.

Об оружии для охотников

Иностранцы, приезжающие в Россию поохотиться, будут оформлять необходимые документы в Росгвардии. Россиянам же понадобится только разрешение на ввоз охотничьего оружия, выданного в стране, куда они направляются. Это сделает порядок перемещения оружия через границу более простым и удобным.

О лидерах преступных сообществ

К первому чтению готовится законопроект о лидерах преступных сообществ. Так, лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, будут содержаться в следственных изоляторах отдельно.

«Находясь в местах лишения свободы и СИЗО, они могут негативно воздействовать на содержащихся с ними граждан, координировать преступные действия, раздел сфер влияния, преступных доходов. Подобную деятельность необходимо пресечь», — сказал парламентарий.

Отдельно содержать предлагается и тех, кто уже был осужден за лидерство в организованных преступных сообществах.

О коллекторах

Комитет по безопасности и противодействию коррупции подготовил законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность. Последняя связана с угрозами гражданам или их родственникам, а также с порчей имущества. Депутаты планируют дополнить УК РФ новой статьей 172.4, установив повышенную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до двенадцати лет.

В Татарстане коллекторы угрожали должнику и писали о нем гадости в соцсетях В итоге фирму оштрафовали на 250 тысяч рублейhttps://t.co/mN4JN0psab — KP.RU - Казань (@kazanKPru) August 31, 2020

О киберсталкинге

Также в начале осени планируется защитить россиян от преследований в социальных сетях. Речь пойдет о людях, которые присылают сообщения с угрозами. Инициатором законопроекта стал первый заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский. Закон наделит правоохранительные органы и судейский корпус соответствующими полномочиями. Как отметил Боярский, проблема киберсталкинга — один из самых актуальных вопросов, связанных с интернет-общением. Зачастую угрозы в соцсетях становятся вполне реальными.

«Поэтому тем, кто обращается, правоохранители отвечают что-то вроде "когда убьют — тогда и приходите". В итоге людям наносили и физический вред, и убивали. Таких случаев масса», — пояснил депутат.

О Госсовете

Осенью обсудят вопрос о структуре и расположении Государственного совета. Сейчас его разрабатывают Администрация президента и председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Дворцы Петербурга рассматриваются одним из вариантов размещения.

Госсовет РФ хочет переселиться во дворец в Петербургеhttps://t.co/gRDkLfe6Xy pic.twitter.com/Ptmic43bDy — Urbanus (@urbanus_ru) August 28, 2020

О животных

Осенью Минсельхоз РФ внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев. Новую норму планируется ввести с 1 января 2021 года. Штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до тысячи рублей.

Маркировка поможет предотвратить распространение заразных болезней среди животных и находить их возбудителей. Хозяева могут сами решить, как маркировать питомца. Это могут быть бирки, татуировки, кольца, ошейники и другие способы. Госдума рассмотрит законопроект осенью. pic.twitter.com/1tNPnn7vU1 — Газета SNTAT (@gazeta_sntat) August 24, 2020

О школьных медиках

Председатель комитета Государственной думы по здравоохранению Дмитрий Морозов предлагает повысить статус школьных медиков. Депутат считает, что необходимо сделать врачей образовательных учреждений членами педагогических советов.

«Врач должен стать частью управления производством, помогать работать любому заводу и фабрике в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Вот точно так же врач должен быть обязательно членом педсовета», — объяснил Морозов.

О клетках в суде

В первом чтении может быть принят законопроект о запрете использования защитных кабин (клеток) в залах судебных заседаний. Такого мнения придерживается глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По мнению сенатора, помещение человека в клетку — унижение его достоинства.

Матвиенко попросила ускорить введение запрета на "клетки" в судах https://t.co/P3OnPnsxcw — Интерфакс (@interfax_news) December 6, 2019

«Это нужно сделать. Ведь это не вопрос денег, это вопрос достоинства человека и того, как государство к этому относится», — подчеркнул он.

9 июля состоялось пленарное заседание Госдумы. На нем приняли проект постановления о графике работы палаты в осеннюю сессию. С 7 по 13 сентября депутаты будут работать в регионах. С 14 сентября по 4 октября состоятся пленарные заседания, работа комитетов и комиссий Госдумы.