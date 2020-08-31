Кедми назвал причины неизбежного распада США

Соединенные Штаты Америки представляют собой по сути «странное государство», состоящее из 50 субъектов, не объединенные между собой ничем, кроме армии и внешней политики.

Об этом, выступая в эфире YouTube-канала «Голос правды», заявил израильский политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, обычно государства объединяются, чтобы совместно противостоять внешним угрозам или реализовывать общие интересы, но Штаты в свое время были объединены искусственно. В результате этого искусственного объединения американские власти оказались неспособны решать возникающие перед страной проблемы ни на местном уровне, ни на федеральном.

В текущем 2020 году, отметил Кедми, очевидность этого продемонстрировали беспорядки на расовой почве, экономические проблемы и эпидемия коронавируса. Кроме того, оказалось, что президент США фактически не управляет страной, а сенаторы деградируют с каждым годом.

По мнению Якова Кедми, все это приведет к краху США, которые уже в скором времени перестанут существовать, как единое государство. Есть штаты, такие как Калифорния, например, которые уже сейчас демонстрируют способность существовать независимо от остальных, а в добавок к этому – нежелание кормить менее успешные регионы. Постепенно такие настроения будут усиливаться, а катализатором распада страны станет ожидаемый кризис американской экономики.

«Однополярного мира не будет. Гегемония США в политике, экономике, военном деле заканчивается. Этого они боятся – и из-за этого все проблемы в мире, — считает Кедми. — Тогда США вернутся к своим естественным размерам, с проблемами расизма, социальной сферы, науки, экономики. И сколько времени это общее государство будет жить?».

При этом израильский политолог отмечает, что не только пандемия, ставшая для многих стран своеобразной лакмусовой бумажкой, проявила слабости США. Слабость, по его мнению. Заложена в самой природе экономики США, где доминирующий финансовый секторы по природе своей является спекулятивным. А в условиях нового кризиса все неестественно раздутые финансовые пузыри неизбежно лопнут.

Другим странам, которые не хотят «попасть под обломки» распада Соединенных Штатов Америки, по мнению эксперта, нужно занимать максимально независимую позицию в определении своих национальных интересов, обороне и экономике. Потеря независимости, продать которую, подчеркнул Кедми, «проще всего», приведет любую страну к потере субъектности.

«Страна должна делать так, как нужно ей, не копируя других. Тогда есть шансы выжить в этом мире и стать дееспособным. Те, кто откажется, станут частью чего-то другого», — заключил свои размышления израильский политолог.

Напомним, ранее Яков Кедми высказал мнение, что новейшие российские вооружения по мере своего развития сокращают время существования Америки в случае, если между нашими странами вспыхнет война. Если раньше срок жизни США с начала войны исчислялся часами, то теперь, по мнению эксперта, они будут уничтожены за несколько минут.