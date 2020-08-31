Суд наложил арест на почти 30 млн руб. родственницы Фургала

Басманный суд Москвы арестовал многомиллионное состояние родственницы обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Судья постановила назначить проверку средств в размере 29,5 млн рублей, принадлежащих Олесе Киреевой. Информация о постановлении была оглашена 31 августа в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Басманный суд Москвы ранее принял решение об аресте денег. Мосгорсуд назначил рассмотрение жалобы на это решение, но заседание перенесли, чтобы Киреева успела приехать в столицу из Хабаровска.

Судья ранее арестовала 3 млн рублей и две иномарки, принадлежащие Фургалу. Арест наложен для выплат потерпевшим, если экс-губернатора признают виновным.