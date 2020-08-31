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13:02   31 Августа 2020
Общество

Суд наложил арест на почти 30 млн руб. родственницы Фургала

Суд наложил арест на почти 30 млн руб. родственницы Фургала

Басманный суд Москвы арестовал многомиллионное состояние родственницы обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Судья постановила назначить проверку средств в размере 29,5 млн рублей, принадлежащих Олесе Киреевой. Информация о постановлении была оглашена 31 августа в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Басманный суд Москвы ранее принял решение об аресте денег. Мосгорсуд назначил рассмотрение жалобы на это решение, но заседание перенесли, чтобы Киреева успела приехать в столицу из Хабаровска.

Судья ранее арестовала 3 млн рублей и две иномарки, принадлежащие Фургалу. Арест наложен для выплат потерпевшим, если экс-губернатора признают виновным.

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Автор: Ирина Большунова
#суд #арест #хабаровск #фургал

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