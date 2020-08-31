День шахтера в Республике Коми отметили салютом

День шахтера в Инте в Республике Коми по традиции начался с минуты молчания. Это дань памяти погибшим горнякам. За 80 лет истории города подземка унесла жизни 22 рабочих, сообщает ФАН.

По словам депутата Совета города МО Инта Ивана Лабонаса, праздник крайне важен для жителей города, поскольку каждый сопричастен с работой на шахте.

"У каждого есть родные и близкие, работающие или в свое время работавшие на шахтах. Поэтому для жителей этот праздник важен, и важно помнить об этом празднике, праздновать его", — подчеркнул он.

После возложения цветов к памятнику жителей города с праздником поздравил врио главы Республики Коми Владимир Уйба, передает ФАН.

"Я хочу пожелать каждому, кто связал свою жизнь и свою работу с шахтой, конечно же, в первую очередь здоровья, уверенности в завтрашнем дне. Потому что жизнь продолжается, и жизнь не заканчивается", — сказал Уйба.

Вечером в честь Дня шахтера запущен праздничный салют, от которого больше всего осталось довольно подрастающее население города.