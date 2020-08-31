Путин проведет встречу по видеосвязи с врио главы Коми

Президент РФ Владимир Путин запланировал на 31 августа разговор с временно исполняющим обязанности главы Коми Владимиром Уйбой.

Встреча пройдет в режиме видеоконференции, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, речь пойдет о положении дел в российском регионе. В остальном у Путина, работающего в резиденции Ново-Огарево, запланированы на понедельник внутренние встречи и совещания.

Уйба был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля после отставки губернатора Сергея Гапликова. Ранее он занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого руководил Федеральным медико-биологическим агентством.